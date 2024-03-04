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01:59, 4 марта 2024Наука и техника

ВВС США запланировали перевооружить на беспилотники с ИИ

WSJ: ВВС США планируют перевооружить на 1000 беспилотных истребителей с ИИ

Фото: Janis Laizans / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США начали разработку амбициозной программы по замене устаревшего флота истребителей и бомбардировщиков на более современные и дешевые беспилотные аналоги, оснащенные искусственным интеллектом (ИИ). Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, американских военных планируют перевооружить из-за растущей стоимости создания классических военных самолетов с пилотами и для укрепления воздушного флота. Сейчас его численность находится на рекордно малом уровне с 1947 года, когда ВВС были выделены в отдельный род войск.

ВВС США рассчитывают иметь как минимум 1 тысячу новейших беспилотных истребителей, в том числе несколько сотен в ближайшие пять лет. Они будут сопровождать и защищать самолеты с экипажем, а также смогут нести собственное вооружение и действовать как разведчики или узлы связи в небе.

Программа по обновлению воздушного флота называется Collaborative Combat Aircraft (CCA) и на нынешнем этапе оценивается в 6 миллиардов долларов. В ней участвуют крупнейшие американские военные подрядчики.

В июне 2018 года DARPAtv опубликовало ролик, в подписи к которому утверждалось, что в распоряжение Управления военно-морских исследований ВМС США поступил первый надводный беспилотник Sea Hunter, выполненный в рамках проекта Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel (ACTUV) и способный в автономном режиме в течение нескольких месяцев патрулировать морские просторы, отслеживая дизель-электрические подлодки противника.

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      Марина Совина
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