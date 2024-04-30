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22:42, 30 апреля 2024Спорт

Овечкин оценил возможность побить рекорд Гретцки

Александр Овечкин заявил, что побить рекорд Уэйна Гретцки возможно

Фото: Geoff Burke / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил возможность побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Sport 24.

Форвард отметил, что ему предстоит пройти долгий путь. «Но все возможно — надо продолжать играть и обойтись без травм. Я уже поговорил со своим тренером и хочу кое-что изменить в межсезонной подготовке», — заявил россиянин.

Ранее о погоне Овечкина за рекордом Гретцки высказался глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Он посоветовал форварду спокойнее относиться к штурму достижения.

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 853 шайбы в регулярных чемпионатах. Рекорд по этому показателю принадлежит Гретцки, на счету которого 894 гола.

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      Алексей Гусев
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