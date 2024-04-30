Третьяк дал совет Овечкину по поводу погони за рекордом Гретцки
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк дал совет российскому форварду «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину по поводу погони за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит ТАСС.
Глава ФХР рекомендовал нападающему спокойнее относиться к штурму достижения. «Мы все больно быстро хотим, чтобы он все шайбы забил. Будет время, он установит рекорд. Давайте пожелаем ему удачи, он великий игрок», — заявил Третьяк.
Он также напомнил, что на Овечкине лежит большая ответственность. «Он наверняка читает российскую прессу, и ему тяжело, потому что от него всегда ждут голов. И когда он не забивает, то, наверное, немного нервничает», — отметил Третьяк.
За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 853 шайбы в регулярных чемпионатах. Рекорд по этому показателю принадлежит Гретцки, на счету которого 894 гола.