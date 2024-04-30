Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Бавария
0:0
1-й тайм
live
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/2 финала. 1-й матч
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
00:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
00:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 6-й матч
Боруссия Д
Завтра
22:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|1/2 финала. 1-й матч
21:13, 30 апреля 2024Спорт

Третьяк дал совет Овечкину по поводу погони за рекордом Гретцки

Третьяк посоветовал Овечкину спокойнее относиться к погоне за рекордом Гретцки

Фото: Geoff Burke / Reuters

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк дал совет российскому форварду «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину по поводу погони за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит ТАСС.

Глава ФХР рекомендовал нападающему спокойнее относиться к штурму достижения. «Мы все больно быстро хотим, чтобы он все шайбы забил. Будет время, он установит рекорд. Давайте пожелаем ему удачи, он великий игрок», — заявил Третьяк.

Он также напомнил, что на Овечкине лежит большая ответственность. «Он наверняка читает российскую прессу, и ему тяжело, потому что от него всегда ждут голов. И когда он не забивает, то, наверное, немного нервничает», — отметил Третьяк.

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 853 шайбы в регулярных чемпионатах. Рекорд по этому показателю принадлежит Гретцки, на счету которого 894 гола.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В Белом доме прокомментировали сообщения о сбитых над Крымом ракетах ATACMS

      В Госдуме допустили новые атаки Украины по Крыму ракетами ATACMS

      На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысячам переселенцев

      На Западе раскрыли причину успешного наступления российских войск у Очеретино

      В Совфеде высмеяли рассуждения Пентагона о возможности милитаризации Луны

      Украинский беспилотник сбили над территорией российского региона

      Военным ВСУ повысили выплаты за участие в боевых действиях

      Зеленского предупредили об угрозе потери городов

      Москвич перепутал стул с шампурами и сел на них

      Стала известна причина масштабного пожара в Бурятии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше