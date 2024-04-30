Третьяк дал совет Овечкину по поводу погони за рекордом Гретцки

Третьяк посоветовал Овечкину спокойнее относиться к погоне за рекордом Гретцки

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк дал совет российскому форварду «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину по поводу погони за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит ТАСС.

Глава ФХР рекомендовал нападающему спокойнее относиться к штурму достижения. «Мы все больно быстро хотим, чтобы он все шайбы забил. Будет время, он установит рекорд. Давайте пожелаем ему удачи, он великий игрок», — заявил Третьяк.

Он также напомнил, что на Овечкине лежит большая ответственность. «Он наверняка читает российскую прессу, и ему тяжело, потому что от него всегда ждут голов. И когда он не забивает, то, наверное, немного нервничает», — отметил Третьяк.

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 853 шайбы в регулярных чемпионатах. Рекорд по этому показателю принадлежит Гретцки, на счету которого 894 гола.