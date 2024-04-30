Очевидцы сообщили о взрыве в общежитии РУДН в Москве

РИА Новости: очевидцы сообщили о взрыве в общежитии РУДН, туда прибыли спасатели

Очевидцы сообщили о взрыве в общежитии Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве, передает РИА Новости.

По их словам, в 22:30 по московскому времени жильцов корпуса №12 эвакуировали. Сначала раздался хлопок, после чего сработала пожарная сигнализация. Также на нескольких этажах ощущался запах гари.

Отмечается, что к зданию общежития прибыли спасатели, на месте находятся пять пожарных машин. Официальных подтверждений от соответствующих ведомств на данный момент не поступало.

27 апреля сообщалось, что один из этажей московского аэропорта Внуково эвакуировали из-за угрозы взрыва. Однако позднее представители аэропорта в беседе с РБК опровергли данные об этом, заявив, что воздушная гавань работает в штатном режиме.