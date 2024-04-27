Один из этажей аэропорта Москвы эвакуирован из-за угрозы взрыва

ТАСС: один из этажей аэропорта Внуково эвакуирован из-за угрозы взрыва

Один из этажей московского аэропорта Внуково эвакуирован из-за угрозы взрыва. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Один этаж административного здания эвакуирован, идет проверка», — заявил собеседник агентства.

Более того, стало известно, что эвакуация проведена на седьмом этаже воздушной гавани. Помещения проверяют на наличие взрывчатых веществ.

При этом отмечается, что на работе аэропорта ситуация не отразилась.

UPD: Позднее представители Внуково в беседе с РБК опровергли данные об эвакуации из-за угрозы взрыва. По их словам, аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее 27 апреля сообщалось, что столичная авиагавань Внуково усилила меры безопасности при досмотре пассажиров. В связи с этим пассажиров призвали приезжать на аэровокзал за четыре часа до вылета, чтобы вовремя пройти предполетные формальности.