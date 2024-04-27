Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:12, 27 апреля 2024Путешествия

Один из этажей аэропорта Москвы эвакуирован из-за угрозы взрыва

ТАСС: один из этажей аэропорта Внуково эвакуирован из-за угрозы взрыва

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Один из этажей московского аэропорта Внуково эвакуирован из-за угрозы взрыва. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Один этаж административного здания эвакуирован, идет проверка», — заявил собеседник агентства.

Более того, стало известно, что эвакуация проведена на седьмом этаже воздушной гавани. Помещения проверяют на наличие взрывчатых веществ.

При этом отмечается, что на работе аэропорта ситуация не отразилась.

UPD: Позднее представители Внуково в беседе с РБК опровергли данные об эвакуации из-за угрозы взрыва. По их словам, аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее 27 апреля сообщалось, что столичная авиагавань Внуково усилила меры безопасности при досмотре пассажиров. В связи с этим пассажиров призвали приезжать на аэровокзал за четыре часа до вылета, чтобы вовремя пройти предполетные формальности.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские беспилотники пытались атаковать военный аэродром на Кубани. Ранее стало известно о пожаре на нефтезаводе

      Популярная 58-летняя актриса показала фигуру в откровенном мини-платье

      В ЛНР сообщили об атаке украинского дрона на пассажирский автобус

      Раскрыты гонорары российских звезд на майские праздники

      Трамп пропустил день рождения жены из-за судебного процесса

      Директора российского института обвинили в получении взяток от 16 студентов

      Раскрыта причина разрушительного наводнения в Дубае

      Появилось новое видео взрыва на атакованной десятками беспилотников Кубани

      В Британии заявили о посланном Россией сигнале странам Запада

      Получивший срок из-за СВО иностранец приехал в Москву и обратился к властям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше