Аэропорт Москвы усилил меры безопасности

Московский аэропорт Внуково усилил меры безопасности

Международный аэропорт Внуково в Москве усилил меры безопасности при досмотре пассажиров. Об этом сообщается в Telegram-канале авиагавани.

В связи с этим пассажиров призвали приезжать на аэровокзал заранее, чтобы пройти предполетные формальности вовремя. «Пассажирам международных рейсов рекомендуем приехать в аэропорт за четыре часа до вылета», — сказано в публикации.

Ранее рекомендованное время до вылета внутренних и международных рейсов составляло 2,5 и 3,5 часа соответственно.

Ранее россиянам раскрыли стоимость летних туров внутри страны. По данным АТОР, поездка на 10-12 дней в среднем обойдется туристам в 50-70 тысяч рублей за двоих с перелетом. При этом самым дорогим на внутреннем рынке оказался санаторных отдых.

