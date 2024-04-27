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09:25, 27 апреля 2024Путешествия

Аэропорт Москвы усилил меры безопасности

Московский аэропорт Внуково усилил меры безопасности

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Международный аэропорт Внуково в Москве усилил меры безопасности при досмотре пассажиров. Об этом сообщается в Telegram-канале авиагавани.

В связи с этим пассажиров призвали приезжать на аэровокзал заранее, чтобы пройти предполетные формальности вовремя. «Пассажирам международных рейсов рекомендуем приехать в аэропорт за четыре часа до вылета», — сказано в публикации.

Ранее рекомендованное время до вылета внутренних и международных рейсов составляло 2,5 и 3,5 часа соответственно.

Ранее россиянам раскрыли стоимость летних туров внутри страны. По данным АТОР, поездка на 10-12 дней в среднем обойдется туристам в 50-70 тысяч рублей за двоих с перелетом. При этом самым дорогим на внутреннем рынке оказался санаторных отдых.

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      Мария Борисова
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