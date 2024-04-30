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22:41, 30 апреля 2024Бывший СССР

В Запорожье заявили о начале поступления новой партии оружия из США на Украину

Рогов заявил о начале поступления новой партии оружия из США на Украину

Фото: Sgt. James Hobbs / Globallookpress.com

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости о том, что новая партия оружия из США уже начала поступать на Украину.

По его словам, передача вооружений подтверждается согласно оперативной информации. «Ранее поставки шли нелегально, теперь в открытую», — добавил чиновник.

Исходя из того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активнее применять ракеты по прифронтовым регионам России, можно сделать вывод о поставках Киеву ракет ATACMS, заключил общественный деятель.

Ранее Рогов прокомментировал возможное появление войск США на Украине. По его словам, это станет «неприкрытой оккупацией» Украины. Он отметил, что иностранные солдаты будут расценены как оккупанты и интервенты и автоматически станут приоритетной законной целью.

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      Марина Совина
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