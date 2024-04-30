Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:22, 30 апреля 2024Мир

Захарова резко высказалась о планах Польши выслать украинцев призывного возраста

Захарова осудила Польшу за планы вернуть на Украину мужчин призывного возраста
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале осудила власти Польши за планы помочь Киеву вернуть на Украину мужчин призывного возраста.

«Какие же редкостные мрази. Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца», — резко высказалась дипломат.

Ранее сообщалось, что Польша готова помочь властям Украины вернуть на родину мужчин призывного возраста. По мнению главы Минобороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, украинцы могут утратить право находиться за границей по истечении срока действия их паспорта.

В свою очередь украинский посол в Варшаве Василий Зварыч заявил, что в Польше находятся несколько десятков тысяч граждан Украины призывного возраста, которые скрываются от мобилизации.

Дипломат напомнил живущим за рубежом украинцам о военной обязанности. Он добавил, что сидящие в окопах бойцы должны знать, что будет ротация.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США раскрыли подробности о поставках F-16 Украине

      Открытое горение ликвидировали в Бурятии

      Захарова резко высказалась о планах Польши выслать украинцев призывного возраста

      Житель Нью-Йорка сознался в передаче России технологий для беспилотников

      В США признали проблемы с возможностью тестирования гиперзвукового оружия

      Аналитик раскрыл план Запада после завершения конфликта на Украине

      Очевидцы сообщили о взрыве в общежитии РУДН в Москве

      Трамп допустил использование армии для выдворения нелегалов

      Овечкин оценил возможность побить рекорд Гретцки

      В Запорожье заявили о начале поступления новой партии оружия из США на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше