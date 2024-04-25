Польша поможет Украине вернуть мужчин призывного возраста на родину

Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш: Варшава поможет Киеву вернуть призывников

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что Варшава намерена помочь властям Украины вернуть мужчин призывного возраста на родину, сообщает Reuters.

«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — заявил министр.

По его словам, Польша окажет поддержку с возвращением на родину граждан Украины, которые могут утратить право находиться заграницей по истечению срока действия их паспорта, в случае соответствующего обращения со стороны Киева.

Ранее стало известно, что около 300 украинцев не смогли получить свои новые паспорта в паспортном пункте в Варшаве. В пропускном пункте можно было получить только разрешение на выезд за границу. Чиновники объясняли это то техническими проблемами, то ссылались на решение властей Украины.