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01:04, 25 апреля 2024Мир

Польша поможет Украине вернуть мужчин призывного возраста на родину

Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш: Варшава поможет Киеву вернуть призывников

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что Варшава намерена помочь властям Украины вернуть мужчин призывного возраста на родину, сообщает Reuters.

«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — заявил министр.

По его словам, Польша окажет поддержку с возвращением на родину граждан Украины, которые могут утратить право находиться заграницей по истечению срока действия их паспорта, в случае соответствующего обращения со стороны Киева.

Ранее стало известно, что около 300 украинцев не смогли получить свои новые паспорта в паспортном пункте в Варшаве. В пропускном пункте можно было получить только разрешение на выезд за границу. Чиновники объясняли это то техническими проблемами, то ссылались на решение властей Украины.

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      Марина Совина
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