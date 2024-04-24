Сотням украинцев отказали в выдаче паспортов в Варшаве

Около 300 украинцев не смогли получить свои новые украинские паспорта в Варшаве

Около 300 украинцев не смогли получить свои новые паспорта в паспортном пункте в Варшаве. Об этом сообщает польское издание RMF24.

В пропускном пункте можно было получить только разрешение на выезд за границу. Чиновники объясняли это то техническими проблемами, то ссылались на решение властей Украины.

При этом у польской полиции нет четких указаний, что делать с украинцами, у которых истек срок действия паспорта. В пограничной службе сообщили, что граждан Украины без паспорта не будут депортировать, но в их отношении будут проходить проверки. Депортировать власти Польши могут только в случае, если иностранный гражданин представляет опасность для государства.

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что возобновит оказание консульских услуг находящимся за границей мужчинам призывного возраста не раньше 18 мая.