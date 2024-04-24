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05:32, 24 апреля 2024Бывший СССР

Названа дата возобновления консульских услуг военнообязанным на Украине

МИД Украины: консульские услуги мужчинам возобновятся не раньше 18 мая

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

МИД Украины возобновит оказание консульских услуг находящимся за границей мужчинам призывного возраста не раньше 18 мая. Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что возобновление консульских услуг будет увязано со вступлением в силу закона о мобилизации, так как в нем содержится ряд новых требований. До этого момента документы у заявителей принимать не будут.

Кроме того, отмечается, что будут предоставляться услуги по заявлениям, поданным до 23 апреля, а также услуги в отношении детей, которые оформляли мужчины мобилизационного возраста.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации до 25 лет. Ранее он составлял 27 лет. Украинский глава объяснил необходимость отправки молодых людей на фронт тем, что они лучше понимают современные технологии.

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      Юлия Мискевич
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