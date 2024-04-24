Названа дата возобновления консульских услуг военнообязанным на Украине

МИД Украины: консульские услуги мужчинам возобновятся не раньше 18 мая

МИД Украины возобновит оказание консульских услуг находящимся за границей мужчинам призывного возраста не раньше 18 мая. Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что возобновление консульских услуг будет увязано со вступлением в силу закона о мобилизации, так как в нем содержится ряд новых требований. До этого момента документы у заявителей принимать не будут.

Кроме того, отмечается, что будут предоставляться услуги по заявлениям, поданным до 23 апреля, а также услуги в отношении детей, которые оформляли мужчины мобилизационного возраста.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации до 25 лет. Ранее он составлял 27 лет. Украинский глава объяснил необходимость отправки молодых людей на фронт тем, что они лучше понимают современные технологии.