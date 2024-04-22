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15:31, 22 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский объяснил необходимость отправки молодежи на фронт

Зеленский объяснил мобилизацию молодежи в ВСУ пониманием современных технологий

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил необходимость отправки молодых людей на фронт тем, что они лучше понимают современные технологии. Такое мнение глава государства озвучил в интервью французскому репортеру Хуго Траверсу на YouTube-канале HugoDécrypte.

«Это другой тип войны, и используются другие технологии. В этой войне нужны более молодые бойцы, поскольку это современный тип войны. Речь идет не только о физических условиях, но и о владении техникой», — уточнил Зеленский.

По его словам, мобилизованная в Вооруженные силы Украины (ВСУ) молодежь гораздо быстрее осваивает новые технологии. В их числе Зеленский выделил управление беспилотниками и вопросы кибербезопасности.

2 апреля президент Украины подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации до 25 лет. Ранее он составлял 27 лет.

Позднее глава фонда помощи ВСУ Тарас Чмут призвал Киев снизить возраст мобилизации на Украине до 20 лет. Причиной этого он назвал серьезные потери в украинской армии.

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      Екатерина Грищенко
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