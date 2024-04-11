На Украине захотели призывать двадцатилетних из-за серьезных потерь

Глава фонда помощи ВСУ Чмут: необходимо снизить возраст мобилизации до 20 лет

Возраст мобилизации на Украине необходимо снизить до 20 лет. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил руководитель украинского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут.

«Мы слишком много потеряли времени. (...) Мы должны повернуться к войне лицом (...) Иначе — все зря», — пояснил глава фонда помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), отметив, что республика уже потеряла сотни тысяч человек.

По его словам, аудит, который проводит в настоящее время Минобороны страны, не позволит доукомплектовать части даже до уровня 80 процентов, не говоря о ротации тех, кто находится на передовой. Чмут отметил, что в настоящее время Украина является неэффективной страной, которая никогда не победит Россию.

2 апреля стало известно о снижении на Украине минимального возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский.