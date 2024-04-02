На Украине снизили минимальный возраст мобилизации

Зеленский подписал закон о мобилизации в ВСУ с 25 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Верховной Рады о снижении минимального возраста мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) до 25 лет. Об этом свидетельствуют данные с сайта украинского парламента.

Как следует из информации портала, законопроект был направлен на подписание главе государства в июне 2023 года, однако Зеленский подписал его только 2 марта 2024-го. Документ вносит поправки в закон «О воинской обязанности».

Ранее предельный возраст мобилизации на Украине составлял 27 лет.

В конце марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинским войскам требуется менее 500 тысяч военнослужащих для реализации задач по комплектации армии. Он объяснил, что пересмотр цифры связан с оптимизацией занятости солдат, находящихся в тылу.