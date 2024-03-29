Главком ВСУ уменьшил запрос на мобилизацию
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что украинским войскам требуется не 500 тысяч военнослужащих, как ранее заявлял Генштаб, а меньше. Его слова передает издание «Страна.ua».
«После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра была существенно уменьшена. Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину», — заявил Сырский.
Он отметил, что в пополнении подразделений надеется не только на мобилизованных, но и на добровольцев, а высвободить военнослужащих позволит аудит частей ВСУ, которые не принимают участия в боевых действиях.
О просьбе украинского Генштаба мобилизовать еще от 450 до 500 тысяч человек заявлял в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский.