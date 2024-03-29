Главком ВСУ уменьшил запрос на мобилизацию

Главком ВСУ Сырский заявил, что войскам требуется менее 500 тысяч человек

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что украинским войскам требуется не 500 тысяч военнослужащих, как ранее заявлял Генштаб, а меньше. Его слова передает издание «Страна.ua».

«После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра была существенно уменьшена. Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину», — заявил Сырский.

Он отметил, что в пополнении подразделений надеется не только на мобилизованных, но и на добровольцев, а высвободить военнослужащих позволит аудит частей ВСУ, которые не принимают участия в боевых действиях.

О просьбе украинского Генштаба мобилизовать еще от 450 до 500 тысяч человек заявлял в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский.