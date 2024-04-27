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14:57, 27 апреля 2024Бывший СССР

Посол Украины в Польше рассказал о тысячах скрывающихся в стране от мобилизации

Посол Украины: в Польше скрываются от мобилизации десятки тысяч граждан Украины

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украинский посол в Варшаве Василий Зварыч заявил, что в Польше находятся несколько десятков тысяч граждан Украины призывного возраста, которые скрываются от мобилизации, передает ТАСС.

«По нашим оценкам, в самой Польше находятся десятки тысяч [украинских] мужчин призывного возраста», — заявил дипломат, добавив, что точные цифры будут известны после вступления в силу закона о мобилизации, обязывающего украинцев обратиться в военкоматы для сверки данных.

Зварыч выразил надежду, что Украине не придется прибегать к помощи властей Польши для принудительной отправки украинских мужчин на родину.

Ранее Василий Зварыч напомнил живущим за рубежом украинцам о военной обязанности. Он добавил, что сидящие в окопах бойцы должны знать, что будет ротация.

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      Валентин Карант
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