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13:41, 27 апреля 2024Бывший СССР

Украинский посол напомнил соотечественникам за рубежом о военной обязанности

Посол Украины в Польше Зварыч: украинцы должны вернуться на родину и воевать
Василий Зварыч

Василий Зварыч. Фото: Mfa.gov.ua / Wikimedia

Посол Украины в Польше Василий Зварыч напомнил живущим за рубежом украинцам о военной обязанности. Об этом сообщил телеканал TVN24.

«Мобилизация не является чем-то новым во время войны. Очевидно, что нам нужны люди. Речь идет о двух вещах: справедливости и долге», — заявил посол в эфире телеканала.

Также он добавил, что сидящие в окопах военные должны знать, что будет ротация.

По его словам, Украина не знает, сколько точно находится мужчин призывного возраста за границей. Однако в скором времени граждане Украины смогут сами заполнить данные о себе в системе призыва.

Ранее польские власти рассказали о планах помочь Украине вернуть на родину мужчин призывного возраста. По словам главы Министерства обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, многие поляки недовольны тем, что украинцы в их стране ходят по гостиницам и кафе, пока Варшава с большими усилиями помогает Киеву.

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      Илья Таксюр
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