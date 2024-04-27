Украинский посол напомнил соотечественникам за рубежом о военной обязанности

Посол Украины в Польше Зварыч: украинцы должны вернуться на родину и воевать

Посол Украины в Польше Василий Зварыч напомнил живущим за рубежом украинцам о военной обязанности. Об этом сообщил телеканал TVN24.

«Мобилизация не является чем-то новым во время войны. Очевидно, что нам нужны люди. Речь идет о двух вещах: справедливости и долге», — заявил посол в эфире телеканала.

Также он добавил, что сидящие в окопах военные должны знать, что будет ротация.

По его словам, Украина не знает, сколько точно находится мужчин призывного возраста за границей. Однако в скором времени граждане Украины смогут сами заполнить данные о себе в системе призыва.

Ранее польские власти рассказали о планах помочь Украине вернуть на родину мужчин призывного возраста. По словам главы Министерства обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, многие поляки недовольны тем, что украинцы в их стране ходят по гостиницам и кафе, пока Варшава с большими усилиями помогает Киеву.