Меркурис: Запад создаст правительство Украины в изгнании после победы России

Британский эксперт Александр Меркурис предположил, какие действия предпримут западные страны после победы России в конфликте с Украиной. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

«Конфликт на Украине может продолжаться бесконечно, даже если сами боевые действия закончатся, потому что русские победили. Есть множество способов, к слову они могут создать альтернативное правительство на Западе», — отметил он.

По мнению аналитика, украинские политики и чиновники, сбежавшие из страны, позже могут не признавать результаты последующих мирных переговоров. Затем они способны сформировать правительство в изгнании, которое будет представлять страну на разных мировых площадках, включая Генассамблею ООН.

