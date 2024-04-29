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16:40, 29 апреля 2024Бывший СССР

В рядах украинских военных увидели кризис

Британский эксперт Меркурис увидел нарастающий кризис в рядах украинских военных

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Слова главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского говорят о нарастающем кризисе в рядах украинских военных. Таким мнением у себя в YouTube-канале поделился британский эксперт Александр Меркурис.

Сырский признает, что в рядах военных развивается кризис, считает эксперт. Главком ВСУ в настоящее время публично заявляет, что ситуация на линии фронта становится все более сложной, а украинцы находятся под очень сильным давлением. Меркурис также отметил, что Сырский, очевидно, тщательно подбирает слова, чтобы не заявить о кризисе открыто. Эксперт пришел к выводу, что в настоящее время можно наблюдать в ВСУ признаки паники.

О том, что Многие командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше не верят в победу над Россией, ранее писала швейцарская газета Blick.

Главком вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский 28 апреля признал отступление украинской армии из населенных пунктов Бердычи, Семеновка и Новомихайловка близ Авдеевки. Он добавил, что ситуация на фронте в настоящее время обострилась.

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      Мария Черкасова
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