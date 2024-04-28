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17:08, 28 апреля 2024Мир

В Европе заявили об отсутствии у ВСУ веры в победу над Россией

Blick: многие командиры ВСУ больше не верят в победу Украины над Россией

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Многие командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше не верят в победу над Россией. Об этом сообщается в публикации швейцарской газеты Blick.

Корреспонденты издания поговорили с дюжиной офицеров ВСУ и выяснили, что те имеют скептические или вовсе пораженческие настроения. Так некоторые из военнослужащих уверены, что Украина потеряет весь Донбасс уже к октябрю, после чего конфликт будет заморожен.

Среди причин, которые не позволят ВСУ одержать победу над ВС России, пожелавшие сохранить анонимность офицеры назвали нехватку личного состава, запоздалую помощь от Европы и США и личность главкому ВСУ Александра Сырского, которого прозвали мясником.

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Еще одна причина — нехватка боеприпасов у частей, непосредственно находящихся на линии боевого соприкосновения.

Ранее Александр Сырский признал отступление украинской армии из населенных пунктов Бердычи, Семеновка и Новомихайловка близ Авдеевки, заявив, что ситуация на фронте обострилась.

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      Марк Леонов
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