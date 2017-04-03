Дворкович допустил введение санкций в отношении товаров из Турции

Россия может ввести ограничения на поставки товаров из Турции в ответ на ее действия, не исключает вице-премьер Аркадий Дворкович. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает «Интерфакс».

«Может и придется, не исключено. Надеюсь, что все-таки здравый смысл возобладает», — заявил Дворкович, отвечая на вопрос журналистов, не придется ли Москве вводить ограничения на поставки товаров из Турции.

Анкара с 15 марта приостановила выдачу лицензий на беспошлинные поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота из ряда стран. В первую очередь запрет затрагивает интересы России. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, ввозная пошлина на российскую пшеницу составит 130 процентов. «При такой, по сути, запретительной пошлине поставок может не быть», — пояснил он.

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В свою очередь исполнительный директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов сообщал, что под угрозой окажутся поставки из России миллиона тонн пшеницы, 700 тысяч тонн кукурузы и 300 тысяч тонн подсолнечного масла. По его словам, Турция и Россия были тесно связаны и гармонично друг друга дополняли. Быстро найти новый рынок для сбыта не получится. Самая тяжелая ситуация возникает с поставками подсолнечного масла, потому что на Турцию приходилась примерно половина российского экспорта, считает Сизов.

Турция решила ввести пошлины на ввоз российского зерна по просьбе местных компаний, которых не устраивает запрет Москвы на импорт некоторых продуктов, введенный с 1 января 2016 года. Это стало ответом на инцидент в небе Сирии, имевший место в ноябре 2015-го, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик.

Отношения между Москвой и Анкарой начали восстанавливаться в середине прошлого года, после того как президент Турции принес официальные извинения российского стороне. После этого российские санкции стали постепенно ослабляться, однако турецкие помидоры и огурцы все еще остаются под действием эмбарго.