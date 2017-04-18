Российские овощеводы высказались за продление запрета на ввоз турецких томатов

Российским овощеводам необходимо, чтобы запрет на ввоз турецких томатов был продлен на три года. Это позволит завершить реализацию начатых инвестиционных проектов. Об этом заявил президент Союза производителей овощей Сергей Королев, передает ТАСС.

По его словам, к 2020 году отечественные овощеводы будут доминировать на российском рынке. «По огурцам мы уже почти полностью рынок заняли, и теперь будем сами определять политику, и никого сюда пускать не будем», — отметил Королев. По его словам, через три года такая же ситуация будет с томатами.

Президент Союза производителей овощей также отметил, что за последние четыре года Россия вложила в производство тепличных овощей более 150 миллиардов рублей. Срок реализации проектов составляет восемь лет. Если на рынок вернутся турецкие томаты, это станет серьезным ударом по инвесторам, так как будет сложно обслуживать кредиты. При этом розничные цены на помидоры не снизятся, подчеркнул Королев.

17 апреля стало известно о том, что «помидорная война» с Анкарой стоила Москве 1,3-1,5 миллиарда долларов. Такой вывод содержится в мониторинге экономической ситуации, подготовленном Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Отношения двух стран резко испортились после атаки турецких ВВС российского бомбардировщика Су-24 осенью 2015 года. С 1 января 2016-го начали действовать санкции против Турции. Они, в частности, касались поставок продовольствия в Россию. Отношения начали восстанавливаться в середине прошлого года, когда президент Турции принес официальные извинения российской стороне. После этого санкции стали смягчаться, при этом помидоры и огурцы по-прежнему остаются под действием эмбарго.

