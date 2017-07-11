Анкара договорилась с «Газпромом» по финансированию «Турецкого потока»

Турция достигла договоренности с «Газпромом» по финансированию «Турецкого потока» на ее территории. Об этом агентству

РИА Новости рассказал генеральный директор турецкой государственной трубопроводной компании Вotas Бурхан Озджан.

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Менеджер отказался раскрыть информацию по процентному соотношению оплаты, заявив лишь, что «процесс получения разрешений на вторую ветку продолжается в положительном ключе, никаких подводных камней в нет».

10 июля министр энергетики России Александр Новак рапортовал, что «Газпром» проложил 50 километров газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря.

Россия объявила о прекращении работ по строительству «Южного потока» через территорию Болгарии, Сербии и Венгрии в декабре 2014-го года в пользу нового газопровода в сторону Турции. В начале мая 2017 года «Газпром» сообщил о начале строительства морского участка «Турецкого потока». Мощность двух ниток газопровода должна составить по 15,75 миллиарда кубометров. Строительство планируют завершить к концу 2019 года.

30 мая было заявлено, что Москва ожидает от Брюсселя «железобетонных гарантий» по реализации проекта второй нитки газопровода «Турецкий поток», чтобы не повторился опыт «Южного потока». Интерес к этому проекту проявляют многие европейские партнеры. В частности, в июне вице-президент итальянской Eni Массимо Мантовани сообщил, что компания не исключает для себя возможности стать акционером «Турецкого потока».