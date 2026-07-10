В Большом театре отреагировали на сообщения о госпитализации Гергиева

В Большом театре отреагировали на сообщения СМИ о срочной госпитализации дирижера Валерия Гергиева. Об этом сообщили в Telegram-канале учреждения культуры.
Пресс-служба театра опровергла сообщения о госпитализации своего генерального директора и художественного руководителя Мариинского театра.
«Эта информация не соответствует действительности. Маэстро готовится к ближайшим спектаклям в Мариинском театре, а также к премьерным спектаклям в Большом», — говорится в заявлении.
Известно, что 14 июля на исторической сцене в Москве пройдет премьера балета Родиона Щедрина «Анна Каренина», а 21 июля — премьера оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй».
Ранее сообщалось, что народному артисту России Валерию Гергиеву потребовалась экстренная госпитализация. Дочь дирижера также высказалась о ситуации.