В Большом театре отреагировали на сообщения о госпитализации Гергиева

В Большом театре опровергли сообщения о госпитализации дирижера Валерия Гергиева

В Большом театре отреагировали на сообщения СМИ о срочной госпитализации дирижера Валерия Гергиева. Об этом сообщили в Telegram-канале учреждения культуры.

Пресс-служба театра опровергла сообщения о госпитализации своего генерального директора и художественного руководителя Мариинского театра.

«Эта информация не соответствует действительности. Маэстро готовится к ближайшим спектаклям в Мариинском театре, а также к премьерным спектаклям в Большом», — говорится в заявлении.

Известно, что 14 июля на исторической сцене в Москве пройдет премьера балета Родиона Щедрина «Анна Каренина», а 21 июля — премьера оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй».

Ранее сообщалось, что народному артисту России Валерию Гергиеву потребовалась экстренная госпитализация. Дочь дирижера также высказалась о ситуации.