Стало известно об экстренной госпитализации Валерия Гергиева

Дочь дирижера Валерия Гергиева сообщила о его экстренной госпитализации

Народному артисту России Валерию Гергиеву потребовалась экстренная госпитализация. Об этом рассказала дочь дирижера Тамара, ее слова передает MK.RU.

«Сейчас отец дома. Он чувствует себя хорошо, и его жизни ничего не угрожает», — добавила Тамара Гергиева, не раскрыв причину госпитализации отца.

Ранее Гергиев заявил, что отмене его выступления в Италии в 2025 году поспособствовали Эстония и Латвия. Выдающийся российский дирижер пояснил, что «просто не поехал» в Италию после того, как друзья порекомендовали ему не приезжать. Гергиев подчеркнул, что изначально его пригласили выступить, однако вскоре обстоятельства изменились.