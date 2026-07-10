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17:48, 10 июля 2026Бывший СССР

Суд на Украине за минуту вынес решение по санкциям против соперника Зеленского

Гончаренко: Суд вынес решение по санкциям против Порошенко за минуту
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховный суд Украины вынес решение по санкциям против политического соперника Владимира Зеленского, экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), всего за одну минуту. Об этом в социальных сетях сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Как сообщил парламентарий, суд отклонил иск Порошенко по санкциям Совета национальной безопасности и обороны, при этом рассмотрение дела заняло у судей всего одну минуту.

«Что дальше? Будем начинать день с благодарностей Зеленскому? Ну, чтобы он случайно не ввел санкции. А то мало ли», — отметил в публикации нардеп.

Ранее Зеленский объяснил решение о введении санкций коррупционными схемами экс-президента. По словам украинского лидера, Порошенко отмывал деньги через фонды.

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