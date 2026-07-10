Раскрыт мотив намеренно влетевшего в компанию молодых россиян водителя

СК: В Краснодаре суд взял под стражу водителя, наехавшего на группу людей после ссоры

Прикубанский районный суд в Краснодаре взял под стражу 26-летнего мужчину по делу о наезде на компанию людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По версии следствия, ночью 8 июля на улице Генерала Трошева водитель протаранил группу молодых людей, после чего наехал на мужчину и протащил его по асфальту. Сразу после этого он скрылся.

Как пояснили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России, мужчина за рулем грузового фургона встретил 28-летнего жителя Ростовской области, с которым ранее у него произошел конфликт. Тогда водитель решил расправиться с оппонентом — увеличил скорость и направился на него и компанию. Оппонент не выжил, остальным потребовалась медпомощь.

Мужчина пробудет в СИЗО до 8 августа. Ему вменяют покушение на двух и более лиц, а также расправу.

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