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19:15, 8 июля 2026Силовые структуры

Водитель специально влетел на скорости в компанию молодых россиян

СК: В Краснодаре водитель специально протаранил компанию молодых людей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Краснодаре возбудили уголовное дело после того, как водитель специально влетел в толпу людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Ночью 8 июля на улице Генерала Трошева водитель протаранил группу молодых людей, после чего наехал на мужчину и протащил его по асфальту. Сразу после водитель скрылся. Известно, что потерпевший не выжил. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство»), части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц») УК РФ.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России отказался отменять штрафы водителю из-за подписи «Живой человек».

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