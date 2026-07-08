Водитель специально влетел на скорости в компанию молодых россиян

СК: В Краснодаре водитель специально протаранил компанию молодых людей

В Краснодаре возбудили уголовное дело после того, как водитель специально влетел в толпу людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Ночью 8 июля на улице Генерала Трошева водитель протаранил группу молодых людей, после чего наехал на мужчину и протащил его по асфальту. Сразу после водитель скрылся. Известно, что потерпевший не выжил. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство»), части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц») УК РФ.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России отказался отменять штрафы водителю из-за подписи «Живой человек».