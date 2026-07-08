Верховный суд России закрыл лазейку для писавших в протоколе чушь водителей

Верховный суд России отказался отменять штрафы водителю из-за подписи «Живой человек»

Верховный суд (ВС) России закрыл лазейку для писавших в протоколе чушь водителей. Об этом сообщает РАПСИ.

ВС России отказался отменять штрафы водителю из-за подписи «Живой человек» в протоколах.

По данным агентства, правонарушитель может как угодно обозначать себя в этих документах, но его собственноручные записи свидетельствуют о том, что он полностью ознакомлен с протоколами.

Речь идет о ситуации, произошедшей в Воронеже. Житель Воронежа подал в ВС России жалобу на то, что ему назначили четыре штрафа за превышение скорости. Мужчина не оплатил ни их, ни штрафы за отказ исполнить назначенное наказание. В результате, его обязали отработать 80 часов.

В жалобах водитель заявил, что ему не разъяснили его права. В соответствующей графе протокола написаны не его персональные данные, а «Живой человек Станислав». ВС отклонил эти доводы, потому что правонарушитель самолично поставил в документе именно эту подпись. В результате, ВС посчитал назначенное наказание справедливым, потому что фигурант ранее назначенные административные штрафы не оплачивал и сам признался в отсутствии постоянной работы.

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