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11:01, 8 июля 2026Ценности

52-летняя российская актриса снялась в необычном виде и вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @antonino_chipalino

Российская актриса Екатерина Волкова снялась в необычном виде и вызвала споры в сети. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость предстала перед камерой в корсете, болеро с рукавами «жиго», или «бараний окорок», и пышных шортах в сочетании с объемной асимметричной юбкой. Также она надела пуанты и окрасила белым цветом ресницы и брови. «Все меня узнали? Я могу быть разной: сегодня — на пуантах», — указала в подписи артистка.

Поклонники высказались о кадрах в комментариях. Часть из них восхитились образом Волковой: «Очень необычно, но прекрасно. Как всегда, вы идеальная», «Тут роскошна каждая деталь», «Дива! Шикарная, неподражаемая, уникальная!»

В то же время другие юзеры раскритиковали внешний вид звезды. «Образ не зашел», «Ужасно», «Чем старее, тем дурнее», «Просто удивительно, как вы умеете испортить свою красоту», — заявили они.

В мае Екатерина Волкова описала свой конфуз на публике фразой «на бедрах сиськи».

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