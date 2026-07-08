Заваленные мусором берега популярного у россиян курорта Турции попали на видео

Заваленные мусором берега Антальи попали на видео

Заваленные мусором берега Антальи попали на видео и возмутили как туристов, так и местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что к пляжам популярного у россиян курорта Турции постоянно приплывают измельченный пластик, крышки от бутылок, этикетки, бумага и прочие отходы. По словам отдыхающих, во время купания в такой воде они испытывают рвотный рефлекс. Проблема наблюдается на популярных участках пляжа от Кемера до Коньяалты.

Местные подозревают, что мусор сбрасывают в воду коммерческие суда. Они требуют от властей наказать виновных и исправить ситуацию.

Ранее сообщалось, что российский турпоток в турецкую Анталью в июне 2026 года снизился на четыре процента. Представители агрегатора пакетных туров «Слетать.ру» сообщили, что самыми популярными курортами в провинции Анталья у россиян стали Кемер, Аланья и Сиде.