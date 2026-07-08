Жительница Приморья выиграла в лотерею 10 миллионов рублей и поделилась секретом успеха

Жительница Приморья выиграла в лотерею ₽10 млн, указав даты рождения близких

Жительница Приморского края Юлия (фамилия не раскрывается) выиграла в онлайн-лотерею 10 миллионов рублей и поделилась секретом успеха. Подробности со ссылкой пресс-службу бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином, приводит «Российская газета».

Уточняется, что женщина купила шесть билетов разных игр. Один из низ принес ей суперприз. При выборе счастливого билета жительница Приморья доверилась любимым числам, указав даты рождения близких.

На выигранные деньги она планирует сделать дома ремонт, съездить с семьей в путешествие и купить автомобиль.

Ранее россиянин Алексей Беляков из Красноярского края выиграл в лотерею в третий раз и стал обладателем 16 миллионов рублей.