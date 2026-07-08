Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
10:54, 8 июля 2026Моя страна

Жительница Приморья выиграла в лотерею 10 миллионов рублей и поделилась секретом успеха

Жительница Приморья выиграла в лотерею ₽10 млн, указав даты рождения близких
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Romano Calabrese / Shutterstock / Fotodom

Жительница Приморского края Юлия (фамилия не раскрывается) выиграла в онлайн-лотерею 10 миллионов рублей и поделилась секретом успеха. Подробности со ссылкой пресс-службу бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином, приводит «Российская газета».

Уточняется, что женщина купила шесть билетов разных игр. Один из низ принес ей суперприз. При выборе счастливого билета жительница Приморья доверилась любимым числам, указав даты рождения близких.

На выигранные деньги она планирует сделать дома ремонт, съездить с семьей в путешествие и купить автомобиль.

Ранее россиянин Алексей Беляков из Красноярского края выиграл в лотерею в третий раз и стал обладателем 16 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ сделали заявление о детонации снарядов в Вишневом

    Навроцкий вежливо побеседовал с Зеленским

    Подложенная педофилу 12-летняя россиянка оказалась жертвой педофильской секты

    Заваленные мусором берега популярного у россиян курорта Турции попали на видео

    Трамп нашел общий язык с женой Мерца

    Женщина высосала яд из руки мужа и отравилась сама

    52-летняя российская актриса снялась в необычном виде и вызвала споры в сети

    Жительница Приморья выиграла в лотерею 10 миллионов рублей и поделилась секретом успеха

    Тетя бойца СВО добилась выплат от государства после смерти его родной матери

    В России ответили на обращение генсека НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok