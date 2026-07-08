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11:43, 8 июля 2026Россия

ВСУ атаковали газокомпрессорную станцию «Газпрома» на юге России

«Газпром» сообщил об атаке ВСУ на газокомпрессорную станцию «Краснодарская»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», задействованную в экспортных поставках газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток». Об этом сообщил «Газпром» в Telegram.

Как уточнили в компании, атака была осуществлена 7 июля в 19:51 при помощи беспилотников. «Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. В настоящее время ведется устранение полученных повреждений», — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании подчеркнули, что благодаря оперативным мерам нарушения поставок удалось избежать. Однако подробности о характере повреждений объекта не приводятся.

В марте ВСУ предприняли попытку атаки на компрессорную станцию «Русская» в Анапском районе, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». За три часа военные обезвредили 10 дронов. Повреждений на объекте не зафиксировали. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков назвал действия Киева безрассудными.

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