«Газпром» сообщил об атаке ВСУ на газокомпрессорную станцию «Краснодарская»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», задействованную в экспортных поставках газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток». Об этом сообщил «Газпром» в Telegram.

Как уточнили в компании, атака была осуществлена 7 июля в 19:51 при помощи беспилотников. «Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. В настоящее время ведется устранение полученных повреждений», — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании подчеркнули, что благодаря оперативным мерам нарушения поставок удалось избежать. Однако подробности о характере повреждений объекта не приводятся.

В марте ВСУ предприняли попытку атаки на компрессорную станцию «Русская» в Анапском районе, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». За три часа военные обезвредили 10 дронов. Повреждений на объекте не зафиксировали. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков назвал действия Киева безрассудными.