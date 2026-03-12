Реклама

12:17, 12 марта 2026Россия

ВСУ вновь атаковали одну из самых мощных в мире газокомпрессорных станций на юге России

Минобороны России сообщил о ночной атаке ВСУ на компрессорную станцию «Русская»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В ночь на 12 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку удара по газокомпрессорной станции (КС) «Русская» в Краснодарском крае. Об этом сообщило Минобороны России, пишет РИА Новости.

Ударные беспилотники атаковали одну из самых мощных в мире компрессорных станций, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку», примерно с 3:55 до 06:45 по московскому времени. За это время расчеты средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили десять беспилотников.

«Ущерба обороняемому объекту не допущено», — констатировали в Минобороны.

11 марта «Газпром» также сообщил об атаке на КС «Русская». До этого налетам также подверглись компрессорные станции «Береговая» и «Казачья». В компании подчеркнули, что что за последние две недели ВСУ 12 раз атаковали ее объекты.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаки ВСУ на газовые объекты безответственными. Он подчеркнул, что они осуществлены на фоне мирового энергокризиса.

