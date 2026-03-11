Киев атаковал одну из самых мощных в мире газокомпрессорных станций на юге России. Минобороны раскрыло последствия ударов

«Газпром» заявил об атаке на одну из самых мощных в мире компрессорных станций

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали газовую компрессорную станцию (КС) «Русская» на юге России. Об этом сообщил «Газпром» в среду, 11 марта.

«Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России — компрессорная станция "Русская"», — говорится в сообщении.

КС «Русская» расположена в Анапском районе Краснодарского края и является начальной точкой поставок газа по газопроводу «Турецкий поток». По информации «Газпрома», эта станция одна из самых мощных в мире: создаваемого ею давления хватает для транспортировки газа на расстояние более 900 километров без дополнительных технических средств.

Минобороны раскрыло подробности атаки

Министерство обороны России подтвердило информацию об атаках ВСУ на КС «Русская». По данным ведомства, украинская армия пыталась нанести удар по объекту газотранспортной инфраструктуры с 23 часов 47 минут 10 марта до 05 часов 08 минут 11 марта при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ночь на 11 марта киевский режим в целях остановки поставок газа европейским потребителям предпринял очередную атаку с применением ударных БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток» Министерство обороны России

В этот период в прилегающем к станции воздушном пространстве четыре украинских беспилотника самолетного типа были сбиты средствами российских зенитных ракетных войск, два украинских дрона перехватила истребительная авиация. Еще три БПЛА, в том числе два непосредственно над компрессорной станцией, были уничтожены расчетами мобильных огневых групп.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Кроме того, еще один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит над компрессорной станцией днем 11 марта в 15 часов 58 минут, уточнили в Минобороны РФ.

В результате слаженных действий расчетов российских средств ПВО [противовоздушной обороны] и РЭБ [радиоэлектронной борьбы] ущерба обороняемому объекту не допущено Министерство обороны России

ВСУ пытались ударить и по другим газокомпрессорным станциям

Помимо атак на компрессорную станцию «Русская» украинские военные пытались нанести удар и по другим КС на юге России. Об этом рассказали в «Газпроме» и Минобороны.

Так, по информации военного ведомства, одновременно с попытками выведения из строя газокомпрессорной станции «Русская» ВСУ ночью 11 марта пытались атаковать компрессорную станцию «Береговая» трубопровода «Голубой поток» в районе города Туапсе. По этой КС было запущено 14 ударных беспилотников самолетного типа.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В «Газпроме» уточнили, что атакам подверглась и газокомпрессорная станция «Казачья», расположенная в Крымском районе. Ее основной задачей является подготовка и компримирование (сжатие) газа для транспортировки к КС «Русская». Всего за последние две недели начиная с 24 февраля ВСУ пытались атаковать объекты «Газпрома» на юге России 12 раз, добавили в компании, заверив, что все атаки были отражены.

Эти объекты относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и обеспечивают надежность экспортных поставок газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» Газпром

Атаки на газовые объекты на юге России прокомментировали в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на атаки украинских военных на объекты газовой инфраструктуры на юге России. Пресс-секретарь президента РФ назвал тревожной информацию о попытках удара по КС, обеспечивающим работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Особенно безответственными подобные действия киевского режима можно назвать на фоне назревающего изо дня в день энергетического кризиса в глобальном масштабе Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Официальный представитель Кремля добавил, что это «лишний раз подчеркивает, собственно, натуру и сущность киевского режима».

«Турецкий» и «Голубой» потоки проходят по дну Черного моря. По трубопроводам идут поставки российского газа в Турцию. При этом одна из ниток «Турецкого потока» предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

В России ожидали атаки на газовую инфраструктуру

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона готовит подрывы российских газопроводов. Политик назвал это опасной игрой.

По имеющимся у наших спецслужб данным, так же, как когда-то были подорваны «Северные потоки», сейчас в Киеве готовится акция по подрыву «Голубого потока» и «Турецкого потока». Это очень опасная игра, особенно сегодня Владимир Путин президент России

При этом глава государства уточнил, что атаки на газовую инфраструктуру готовятся при участии представителей спецслужб западных стран. По его словам, Россия уведомила Турцию о готовящихся терактах. Источник в турецком правительстве, в свою очередь, сообщил, что Москва и Анкара уже обсуждают планы Украины по подрыву газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в закрытом режиме.