Путин: Украина готовит акции по подрыву «Турецкого» и «Голубого» потоков

Президент России Владимир Путин сообщил о готовящихся подрывах российских газопроводов, назвав это «опасной игрой» со стороны Украины. Об этом он заявил в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«По имеющимся у наших спецслужб данным, так же, как когда-то были подорваны "Северные потоки", сейчас в Киеве готовится акция по подрыву "Голубого потока" и "Турецкого потока". Это очень опасная игра, особенно сегодня», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в подготовке подрывов принимают участие представители спецслужб западных стран. По его словам, Россия уже уведомила Турцию о готовящихся терактах.

Ранее Путин назвал террористической атаку Украины на российский газовоз в Средиземном море. «Это террористическая атака. Мы уже не в первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода», — сказал российский лидер.