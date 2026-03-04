Реклама

20:26, 4 марта 2026

Путин прокомментировал атаку на российский газовоз в Средиземном море

Путин назвал террористической атаку Украины на газовоз РФ в Средиземном море
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал террористической атаку Украины на российский газовоз в Средиземном море. Об этом сообщает ТАСС.

«Это террористическая атака. Мы уже не в первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода», — сказал российский лидер.

3 марта российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке в Средиземном море. Судно было атаковано украинскими безэкипажными катерами вблизи территориальных вод Мальты.

Экипаж состоял только из граждан России. Все 30 человек, находившихся на газовозе, были спасены благодаря совместной работе российских и мальтийских служб.

