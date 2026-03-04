«Били в одно место». Российский газовоз уничтожен украинскими дронами в Средиземном море. Что известно об атаке и судьбе моряков

Минтранс сообщил, что ВСУ атаковали БЭКами российский газовоз в Средиземном море

Российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке в Средиземном море. Информацию об этом подтвердил Минтранс России. По данным ведомства, нападение произошло 3 марта вблизи территориальных вод Мальты. На борту находились 30 членов экипажа — все граждане России.

Атака была произведена безэкипажными катерами

В министерстве заявили, что судно следовало из Мурманска с грузом, оформленным в соответствии с международными правилами. По информации ведомства, удар был нанесен с побережья Ливии с использованием безэкипажных катеров.

В сообщении подчеркивается, что «все 30 членов экипажа, граждане России, спасены» благодаря совместной работе российских и мальтийских служб.

Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права Минтранс России

В заключение Министерство транспорта призвало международное сообщество дать оценку случившемуся, подчеркнув, что подобные действия, «совершаемые при попустительстве властей государств — членов Евросоюза», не должны оставаться без внимания.

Судно не подавало сигнал бедствия

Накануне о возгорании на борту Arctic Metagaz сообщило агентство Reuters. По его данным, в Средиземном море загорелся танкер для перевозки сжиженного природного газа, однако сигнал бедствия судно не подавало. Информации о состоянии экипажа и характере повреждений на тот момент не было.

Фото: Vlad Smilianets / Reuters

Судно ходит под российским флагом и, как отмечали западные СМИ, находится под санкциями США и Великобритании. Согласно данным сервисов отслеживания судоходства VesselFinder и MarineTraffic, в последний раз танкер передал координаты 2 марта, находясь у побережья Мальты. Ранее он покинул порт Мурманска после загрузки.

Один из источников Reuters предположил, что речь может идти об атаке морским дроном, при этом ответственность в публикации связывалась с Украиной. Официальных комментариев от Киева не последовало.

В свою очередь, греческое издание Naftemporiki писало, что около 04:00 по местному времени в районе судна произошли взрывы, после чего начался пожар.

Судьбу десятков членов экипажа раскрыли

По данным вооруженных сил Мальты, моряков обнаружили в спасательной шлюпке в поисково-спасательной зоне Ливии. Их эвакуировали, пострадавших, по предварительной информации, нет.

Шесть ударов пришлись «в одно место, согласованно по времени»

Дополнительные детали атаки распространил автор Telegram-канала Fighterbomber. По его утверждению, по газовозу было нанесено шесть ударов: четыре — беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и два — безэкипажными катерами (БЭК)». Он заявил, что удары пришлись «в одно место, согласованно по времени», а целью якобы было именно уничтожение судна. Также в публикации утверждается, что экипаж эвакуировали российские моряки с другого корабля.

Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал ночное видео, на котором видно судно, охваченное огнем. На кадрах пламя вырывается из средней части корпуса.

Фотографии серьезно поврежденного газовоза появились и в других источниках. Судя по снимкам, корпус корабля выгорел, надстройка покрыта копотью. На более поздних изображениях, опубликованных в аккаунте Osinttechnical в соцсети X (бывший Twitter), видно, что танкер накренился на правый борт. Открытого огня уже нет, однако над палубой поднимается белый дым.

Корабль превратился в дымящуюся груду обломков, взрыв едва не расколол его пополам аккаунт Osinttechnical в соцсети X

Масштаб повреждений оценивается

По опубликованным фотографиям можно увидеть, что судно получило крупную пробоину в левом борту. Ее размеры визуально составляют значительную часть корпуса. Если учитывать длину газовоза, — согласно данным MarineTraffic около 277 метров — повреждение может достигать нескольких десятков метров.

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Эксперты информационно-аналитического портала Neftegaz.RU допускают, что разрушения могли быть вызваны детонацией одного из резервуаров для хранения сжиженного природного газа. Судно оснащено мембранной системой хранения типа Mark III. Сейчас корпус и палубная надстройка имеют следы сильного пожара.

Официальной оценки технического состояния газовоза пока не приводилось.

В Госдуме заявили, что Украина пытается перерезать морские маршруты России

Украина пытается нарушить морские логистические цепочки, по которым осуществляется перевозка российских грузов. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя атаку на газовоз «Арктик Метагаз».

По его словам, украинские военные накопили значительный опыт применения безэкипажных катеров. Депутат также напомнил, что ранее на Западе публично заявляли о координации с Киевом в вопросах использования беспилотных технологий. Колесник также обратил внимание, что подобные заявления обычно звучат уже постфактум, когда соответствующие подразделения находятся на месте.

Это произносится, как правило, когда уже эти подразделения находятся на месте. Обычно заранее никто не предупреждает. Вот украинские войска и применили средства. Я думаю, что не только будут БЭКи, будут и БПЛА, но это будет не против Ирана, а поскольку там зона интенсивного мореходства, то и по нашим кораблям Андрей Колесник депутат Госдумы

Говоря о возможных мерах реагирования, парламентарий подчеркнул необходимость усиления сопровождения российских судов и более активной работы разведки и авиации.

Через Гибралтар, как только заходят суда в Средиземное море, сразу видно, кто заходит, и сразу можно засечь. Очень удобная позиция Андрей Колесник депутат Госдумы

Что известно о танкере-газовозе Arctic Metagaz?

По данным информационно-аналитического портала Neftegaz.RU, газовоз зарегистрирован на индийскую компанию Lathyrus Shipping. Судно находится под санкциями США и Великобритании в связи с участием в перевозках продукции проекта «Арктик СПГ — 2».

Arctic Metagaz построен в 2003 году и ранее ходил под другим названием. В последние годы он был задействован в логистической схеме поставок сжиженного газа за пределы Северного морского пути — через европейские воды и Суэцкий канал

По данным сервисов отслеживания судов, в феврале газовоз загрузился в Мурманской области, после чего обогнул побережье Северной Европы, прошел Гибралтар и вошел в Средиземное море. Конечной точкой маршрута назывался Китай.

Украина начала операции в отношении танкеров, связанных с перевозкой российской нефти, в 2025 году

Инцидент с «Арктик Метагаз» произошел на фоне серии операций против танкеров, задействованных в перевозке российских энергоресурсов. Ранее сообщалось об ударе по судну Qendil в Средиземном море. По данным украинских СМИ, атака проводилась безэкипажными катерами в нейтральных водах. Источник «Интерфакс-Украина» в СБУ тогда заявлял: «Служба безопасности Украины провела новую беспрецедентную спецоперацию на расстоянии более двух тысяч километров от территории нашего государства».

Президент России Владимир Путин, комментируя удары по танкерам, говорил, что подобные действия, по его мнению, направлены в том числе на рост страховых ставок для перевозчиков. Он подчеркнул, что атаки не приведут к срыву поставок, а ответные меры со стороны России последуют. По словам главы государства, самого жесткого осуждения заслуживает все, что наносит ущерб гражданской инфраструктуре и людям, «которые не имеют отношения к боевым действиям».