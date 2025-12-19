Реклама

Экономика
15:45, 19 декабря 2025

Путин объяснил удары по связанным с Россией танкерам

Путин назвал целью атак на связанные с Россией танкеры повышение страховки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Jorge Silva / Reuters

Удары украинских сил по танкерам, задействованным в перевозке российской нефти, делаются в том числе для повышения страховки. Об этом на прямой линии заявил президент России Владимир Путин. «Лента.ру» ведет трансляцию во «ВКонтакте».

Глава государства пообещал, что атаки не приведут к результату и не нарушат поставки. Также он заверил, что ответные действия со стороны России на эти инциденты последуют.

Путин подчеркнул, что самого острого осуждения достойно все, что наносит «ущерб гражданской инфраструктуре, некомбатантам, людям, которые не имеют отношения к боевым действиям».

Ранее в ходе прямой линии российский лидер, отвечая на вопрос журналиста NBC отметил, что Россия не несет ответственность за смерти людей в украинском конфликте.

Украина начала операции в отношении танкеров, связанных с перевозкой российской нефти, в конце ноября. Последней из них на данный момент стал удар по судну Qendil в Средиземном море. В момент атаки танкер, получивший серьезные повреждения, был пустым.

