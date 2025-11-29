Мир
Нефтяной танкер повторно атакован у побережья Турции. Ответственность за удары взяла СБУ. Что об этом известно?

Танкер Virat у побережья Турции подвергся повторному удару
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Turkish Directorate General for Maritime Affairs / Handout / Reuters

Танкер Virat, атакованный накануне вместе с танкером Kairos в Черном море у побережья Турции, подвергся повторному удару в субботу, 29 ноября.

На этот раз судно получило небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. При этом, как утверждается, обошлось без пожара. Как уточнили в турецком Минтрансе, экипаж чувствует себя хорошо. Состояние судна также было стабильно.

Первые сообщения об ударах по нефтяным танкерам под флагом Гамбии появились 28 ноября. Kairos, направлявшийся из Египта в Новороссийск, загорелся в 28 милях от берегов Турции. Virat, направлявшийся из Севастополя в сторону Турции, был поврежден вторым, это произошло в 35 милях от берегов Турции. Официально сообщалось о «внешнем воздействии» на оба судна. Экипаж, численность которого составляет несколько десятков человек, был эвакуирован.

Кадр: Telegram-канал «Белорусский силовик»

Атака попала на видео, ответственность за удары взяла СБУ

Танкеры в Черном море были атакованы безэкипажными катерами (БЭК) Службы безопасности Украины (СБУ) Sea Baby. Ответственность за это на себя взяли СБУ и Военно-морские силы страны, опубликовав также видео ударов.

Согласно публикуемым украинской стороной кадрам, оба танкера получили серьезные повреждения и фактически были выведены из строя. В частности, на кадрах запечатлен момент масштабного возгорания судна.

Как сообщил экипаж, в общей сложности было запущено не менее пяти БЭК.

Агентство Reuters со ссылкой на данные LSEG, в свою очередь, пишет, что оба танкера находятся под антироссийскими санкциями. Там утверждают о якобы принадлежности их к «теневому флоту» РФ.

Россиян на борту не было

В генконсульстве России в Стамбуле подчеркнули, что граждан РФ на борту Kairos не было. Как писал ТАСС, экипаж судна может полностью состоять из граждан Индии, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Властями Турции, в территориальных водах которой произошли оба ЧП, ведется расследование.

