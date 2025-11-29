«Это Virat. Нужна помощь! Атака дронов!» У берегов Турции два танкера загорелись с интервалом в один час

В Черном море близ Турции загорелись два танкера, экипаж сообщил об атаке дронов

В Черном море близ побережья Турции загорелись два танкера. Об этом сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры республики.

Сперва шедшее под флагом Гамбии в Новороссийск судно Kairos передало сообщение о том, что на расстоянии 40 километров от побережья на борту произошло возгорание вследствие внешнего воздействия. Спусти примерно час радист вышедшего из Севастополя танкера Virat подал сигнал бедствия и уточнил, что корабль был атакован дронами.

Это Virat. Нужна помощь! Атака дронов! Мэйдэй! радист танкера Virat

Позднее Telegram-канал «Военный Осведомитель» выяснил, что танкер Kairos подорвался на мине, а Virat подвергся удару катеров-камикадзе. На сайте Главного управления разведки (ГУР) Украины Kairos и Virat числятся как суда «теневого флота» России.

Экипажи не пострадали. Им на помощь были направлены спасательные корабли. Расстояние между двумя ЧП составляет около 270 километров.

Мишенью стали суда с грузами из России

С декабря 2024 года по март 2025-го по меньшей мере четыре танкера и один сухогруз получили повреждения, характерные для взрывов мин. За атаками на вышедшие из портов России суда могли стоять иностранные государства, говорилось в отчете специализирующейся на морской безопасности британской компании Ambrey.

Большинство судов пострадали от многочисленных взрывов в кормовой части, вблизи машинного отделения и под водой. Есть высокая вероятность того, что целью атак была полная потеря судов Ambrey компания по управлению морскими рисками

Самым резонансным стало крушение торгового судна Ursa Major в Средиземном море из-за установленной в машинном отделении бомбы. Сухогруз вез во Владивосток специальные портовые краны и оборудование для строящихся ледоколов. В районе бедствия провели спасательную операцию, однако оказавшееся на месте ЧП судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 отказалось принимать на борт тонущих моряков.

Позднее депутат Государственной Думы Михаил Шеремет предупредил, что Запад не должен устраивать провокации в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть, иначе в случае атаки РФ даст адекватный ответ. «В Британии продолжают выстраивать внешнюю политику на принципах государственного терроризма. Но британским спецслужбам нужно четко уяснить, что Россия не позволит никому безнаказанно угрожать ее национальным интересам», — подчеркнул парламентарий.

В причастности к подрывам нефтяных танкеров заподозрили Украину

Еще в феврале газета Financial Times указала, что к подрывам нефтяных танкеров с использованием магнитных мин могут быть причастны спецслужбы Украины. Серия загадочных атак на нефтетанкеры потрясла мир судоходства и вызвала предположения о том, что нападения на суда являются частью государственной диверсионной кампании Киева. В частности, в ходе таких атак пострадали Seacharm, Seajewel, Grace Ferrum, Koala и Vilamoura — танкеры, принадлежащие греческим и кипрским судовладельцам. Военная разведка Украины опубликовала заявление, в котором прямо заявила о причастности Vilamoura к «теневому флоту» России.

После этого российский спецназ провел уникальную операцию «Скат-12», высадив десант в Очакове Николаевской области Украины. Целью стала база украинского 73-го морского центра спецопераций, где, как сообщили в разведке, находились британские инструкторы. Тогда удалось взять в плен высокопоставленных иностранных военнослужащих, которые, как утверждается, координировали удары Storm Shadow по территории РФ и занимались подготовкой диверсантов. Пленные признались, что готовилась атака на танкеры теневого флота России, что впоследствии могло привести к экологической катастрофе.

Военный эксперт Владислав Шурыгин предположил, что в портовом городе Усть-Луга Ленобласти действует сеть диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Тут же прослеживается одна закономерность — [пострадавшие] танкеры заходили в крупнейший порт на Балтике и второй по величине в России, в порт Усть-Луга. Судя по всему, там работает мощная диверсионная сеть ВСУ. И выкорчевать ее пока не удается», — резюмировал спикер.