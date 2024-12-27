Норвежское судно отказалось спасать тонущих российских моряков

«Оборонлогистика»: норвежское судно отказалось спасать экипаж Ursa Major

Тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major отказалось принимать на борт судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика».

Как заявили в компании, шлюпка с тонущими российскими моряками направилась к судну под норвежским флагом Oslo Carrier 3, которое было неподалеку. «При подходе спасательной шлюпки к борту норвежское судно (часть экипажа которого была русскоязычной) отказалось принимать членов экипажа», — отметили в пресс-службе.

Ранее российское торговое судно Ursa Major потерпело крушение в Средиземном море у берегов Испании и Алжира. Это произошло накануне днем, 23 декабря, в международных водах между испанским Агиласом и алжирским Ораном. В районе бедствия провели спасательную операцию. Информацию о крушении российского судна подтвердили в Министерстве иностранных дел России.