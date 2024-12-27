Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:22, 27 декабря 2024Мир

Норвежское судно отказалось спасать тонущих российских моряков

«Оборонлогистика»: норвежское судно отказалось спасать экипаж Ursa Major
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Михаил Голенков

Тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major отказалось принимать на борт судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика».

Как заявили в компании, шлюпка с тонущими российскими моряками направилась к судну под норвежским флагом Oslo Carrier 3, которое было неподалеку. «При подходе спасательной шлюпки к борту норвежское судно (часть экипажа которого была русскоязычной) отказалось принимать членов экипажа», — отметили в пресс-службе.

Ранее российское торговое судно Ursa Major потерпело крушение в Средиземном море у берегов Испании и Алжира. Это произошло накануне днем, 23 декабря, в международных водах между испанским Агиласом и алжирским Ораном. В районе бедствия провели спасательную операцию. Информацию о крушении российского судна подтвердили в Министерстве иностранных дел России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил вероятность победы России в 2025 году

      В США призвали власти страны прекратить страдания украинцев

      Раскрыты действия Финляндия и Швеции при конфликте России и НАТО

      Ким Чен Ын сделал подарок северокорейской долгожительнице

      Принтер взбунтовался при попытке его владельца распечатать фальшивые доллары

      В Пентагоне отказались комментировать данные о сбитом F-16 в Запорожской области

      Порномодель призналась в сексуальном влечении к Санта-Клаусу

      Раскрыта попытка советских спецслужб отравить диктатора Амина перед Афганской войной

      Посол рассказал о визите Си Цзиньпина в Россию в 2025 году

      Подполье рассказало о бесчинствах украинских военкомов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше