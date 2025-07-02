Украину заподозрили в подрывах нефтетанкеров

FT: Украина может быть причастна к подрывам нефтяных танкеров

Эксперты предполагают, что спецслужбы Украины могут быть причастны к подрывам нефтяных танкеров с использованием магнитных мин. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Один из советников по безопасности в секторе сказал, что изначально все указывало на Украину», — говорится в материале.

Газета пишет, что серия загадочных атак на нефтетанкеры потрясла мир судоходства и вызвала предположения о том, что нападения на судна являются частью государственной диверсионной кампании.

В частности, в ходе таких атак пострадали Seacharm, Seajewel, Grace Ferrum и Koala — танкеры, принадлежащие греческим и кипрским судовладельцам.

Последний инцидент произошел на прошлой неделе, когда у берегов Ливии затопило машинное отделение греческого танкера Vilamoura. Позднее военная разведка Украины опубликовала заявление, в котором Vilamoura описывается как танкер, якобы принадлежащий «теневому флоту» России.

Руководитель консультационного отдела экспертов по морской безопасности EOS Risk Group Мартин Келли предположил, что различия в тактике атак могут указывать на других исполнителей и мотивы подрывов.

«Остается ряд альтернативных версий, в том числе о причастности ливийских деятелей или других государственных акторов, у которых есть возможности и, вероятно, мотив», — сказал он.

Ранее агентство Reuters писало, что за последний месяц три нефтяных танкера были повреждены взрывами в Средиземном море. Речь шла о Seajewel, Seacharm и Grace Ferrum.