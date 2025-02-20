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08:38, 20 февраля 2025Мир

В Средиземном море из-за взрывов за месяц повреждены три танкера. Еще два пострадавших судна были связаны с Россией

Reuters: В Средиземном море за месяц на трех танкерах произошли взрывы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jon Nazca / Reuters

За последний месяц три нефтяных танкера были повреждены взрывами в Средиземном море. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в сфере судоходства и безопасности.

В частности, стало известно о двух взрывах на танкере Seajewel в порту города Савона в Италии. Уточняется, что на корпусе судна образовалась пробоина со следами воздействия извне. Причины взрывов неизвестны.

«В конце января у турецкого порта Джейхан был поврежден нефтеналивной танкер Seacharm, управляемый компанией Thenamaris. (...) В феврале у берегов Ливии был поврежден танкер для перевозки химических продуктов Grace Ferrum, шедший под флагом Либерии», — пишет агентство о других взрывах в Средиземном море.

Еще два взорвавшихся судна были связаны с Россией

9 февраля танкер Koala под флагом Антигуа и Барбуды с 130 000 тонн мазута начал тонуть в порту Усть-Луга Ленинградской области. Инцидент произошел после загрузки корабля, когда судно уже готовилось к отправке. Причиной ЧП, предположительно, стали взрывы в машинном отделении. Уточняется также, что экипаж танкера составлял 24 человека, 4 из которых граждане России. Росморречфлот заявил, что угрозы полного затопления танкера нет.

Происшествием заинтересовалась Финляндия, страна объявила о проведении собственного расследования. Для получения дополнительной информации в небо были подняты самолеты пограничной службы, способные, например, обнаруживать разливы нефти. Береговая охрана республики запросила у российских властей дополнительную информацию о ситуации.

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23 декабря в Средиземном море у берегов Испании и Алжира потерпело крушение судно Ursa Major. Флагман флота компании «Оборонлогистика» направлялся из Санкт-Петербурга во Владивосток с грузом портовых кранов и 45-тонных люковых крышек для новых ледоколов. В качестве наиболее вероятных причин ЧП рассматриваются теракт и взрыв главной энергетической установки.

Депутат Госдумы, бывший морской офицер Андрей Колесник обратил внимание, что крупное судно подозрительно быстро пошло ко дну. Также его насторожили странные совпадения, что ЧП произошло на большой глубине и вдали от берегов. При этом, отметил парламентарий, в случае взрыва главной энергетической установки сухогруз должен был остаться на плаву.

После обследования судна на его борту была обнаружена пробоина 50 на 50 сантиметров. Владеющая им компания назвала случившееся терактом.

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