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05:40, 25 декабря 2024Россия

В России сочли подозрительным крушение судна Ursa Major. Версию теракта допустили из-за быстрого затопления судна

Депутат Колесник назвал подозрительным крушение судна Ursa Major
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал компании «Оборонлогистика»

В качестве наиболее вероятных причин крушения российского торгового судна Ursa Major в Средиземном море у берегов Испании и Алжира рассматриваются теракт и взрыв главной энергетической установки. Об этом рассказал депутат Госдумы, бывший морской офицер Андрей Колесник.

Он обратил внимание, что крупное судно подозрительно быстро пошло ко дну. Также его насторожили странные совпадения, что ЧП произошло на большой глубине и вдали от берегов.

При этом, отметил парламентарий, в случае взрыва главной энергетической установки сухогруз должен был остаться на плаву. Окончательные выводы можно будет сделать только при осмотре сухогруза, для этого у России имеются подходящие глубоководные аппараты, резюмировал Колесник.

Ursa Major потерпело крушение днем 23 декабря. Флагман флота компании «Оборонлогистика» Ursa Major (в переводе с латыни «Большая Медведица») направлялся из Санкт-Петербурга во Владивосток с грузом портовых кранов и 45-тонных люковых крышек для новых ледоколов.

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В момент крушения на российском судне находились 16 членов экипажа. Все они являются гражданами РФ. Большую часть команды спасатели эвакуировали. Однако двух человек пока не смогли найти. Они считаются пропавшими без вести.

СК взялся расследовать крушение Ursa Major

Следователи возбудили дело из-за крушения Ursa Major. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Анастасия Глущенко.

Дело возбуждено по части 3 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть людей») УК РФ. Следствие намерено выяснить все обстоятельства произошедшего.

Посольство России в Испании по дипломатической линии также выясняет обстоятельства ЧП. Отмечается, что крушение произошло в 110 километрах от испанского берега, в нейтральных водах. «Находимся в постоянном контакте с испанскими властями по данному вопросу», — заявили в посольстве.

При этом Испания передала военному кораблю России ответственность за спасательные работы после крушения сухогруза. В национальной службе безопасности на море сообщили, что сигнал тревоги с российского судна, находившегося примерно в 57 милях от побережья Альмерии, был получен 23 декабря. Ближайшее судно сообщило о плохих погодных условиях и спасательной шлюпке в воде. Обнаружив ее, служба спасла 14 членов экипажа и доставила их в Картахену. Впоследствии в район крушения прибыл российский военный корабль, который взял на себя ответственность за спасательные работы.

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Информация о перегрузе судна не подтвердилась

Ursa Major является универсальным сухогрузом класса RO-RO/LO-LO. Ранее выдвигалась версия, что судно могло затонуть из-за перегруза. Однако позднее российский МИД подтвердил, что в машинном отделении корабля произошел взрыв. «Оборонлогистика» также отмечала, что сухогруз вышел в рейс с проектным грузом.

Перед отправлением на судне был проведен профилактический ремонт кранового оборудования. Об этом также сообщала «Оборонлогистика». Отмечалось, что это было непростой задачей в условиях санкций. Однако специалисты компании совместно с российскими производителями и специалистами литейного производства изготовили аналоги запчастей для судовых кранов.

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