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18:27, 24 декабря 2024Силовые структуры

СКР возбудил дело из-за крушения судна Ursa Major

СК возбудил уголовное дело из-за крушения судна Ursa Major
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Social media / Reuters

Следователи возбудили дело из-за крушения российского торгового судна Ursa Major в Средиземном море у берегов Испании и Алжира. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Анастасия Глущенко.

Дело возбуждено по части 3 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть людей») УК РФ. Следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего.

Российское торговое судно Ursa Major потерпело крушение в Средиземном море у берегов Испании и Алжира днем 23 декабря.

В МИД РФ назвали причиной бедствия взрыв в машинном отделении. В момент крушения на российском судне находились 16 членов экипажа. Все они являются гражданами РФ. Большую часть команды спасатели эвакуировали. Однако двух человек пока не смогли найти. Они считаются пропавшими без вести.

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