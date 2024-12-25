В России назвали вероятные причины крушения судна Ursa Major

Депутат Колесник назвал теракт одной из версий крушения судна Ursa Major

В качестве наиболее вероятных причин крушения российского торгового судна Ursa Major в Средиземном море у берегов Испании и Алжира рассматриваются теракт и взрыв главной энергетической установки. Об этом газете «Взгляд» рассказал депутат Госдумы, бывший морской офицер Андрей Колесник.

Он обратил внимание, что крупное судно слишком быстро пошло ко дну. Также его насторожили странные совпадения, что ЧП произошло на большой глубине и вдали от берегов.

При этом, отметил парламентарий, в случае взрыва главной энергетической установки сухогруз должен был остаться на плаву. Окончательные выводы можно будет сделать только при осмотре сухогруза, для этого у России имеются подходящие глубоководные аппараты, резюмировал Колесник.

Ursa Major потерпело крушение днем 23 декабря. Флагман флота компании «Оборонлогистика» Ursa Major (в переводе с латыни «Большая Медведица») направлялся из Санкт-Петербурга во Владивосток с грузом портовых кранов и 45-тонных люковых крышек для новых ледоколов.

В момент крушения на российском судне находились 16 членов экипажа. Все они являются гражданами РФ. Большую часть команды спасатели эвакуировали. Однако двух человек пока не смогли найти. Они считаются пропавшими без вести.