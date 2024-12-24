В МИД подтвердили крушение российского судна у берегов Испании

ДСКЦ МИД подтвердил крушение судна Ursa Major у берегов Испании

МИД России подтвердил крушение российского судна Ursa Major, которое затонуло между берегов Испании и Алжира. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) внешнеполитического ведомства.

«В международных водах Средиземного моря затонул российский сухогруз Ursa Major (владелец ООО "СК-ЮГ") после взрыва в машинном отделении», — отмечается в сообщении.

Дополнительно уточняется, что 14 спасшихся членов команды были доставлены спасательной службой в испанский порт Картахена. Также известно, что Министерство транспорта России было подключено к ситуации и «держит ее на контроле».

Ранее стало известно, что судно Ursa Major, шедшее из Санкт-Петербурга во Владивосток, потерпело крушение у берегов Испании и Алжира из-за технических проблем. Известно, что 14 членов экипажа были спасены, однако двое пропали без вести.