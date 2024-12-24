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08:57, 24 декабря 2024Мир

Российское судно потерпело крушение у берегов Испании

Российское судно Ursa Major потерпело крушение у берегов Испании и Алжира
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Российское судно Ursa Major, шедшее из Санкт-Петербурга во Владивосток, потерпело крушение у берегов Испании и Алжира из-за технических проблем. Об этом сообщает газета El diario vasco.

«По данным источников, на торговом судне произошел взрыв оборудования, который вошел в крен в 12:30 в этот понедельник, что вынудило выделить этот район из-за опасности для судоходства до прибытия российского корабля, который взял на себя руководство спасательными работами», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что четырнадцать членов экипажа были спасены, однако двое пропали без вести. На данный момент времени команда корабля временно находится в Испании.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал возможную причину крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Он указал, что Азовское море очень чувствительно к сильным ветрам, потому что оно мелкое, и любые волны, которые могут появляться в водоеме несут разрушительный характер.

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