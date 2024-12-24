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12:55, 24 декабря 2024Мир

В посольстве России заявили о выяснении обстоятельств крушения судна в Средиземном море

Посольство РФ в Испании выяснит обстоятельства крушения судна в Средиземном море
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Посольство России в Испании выясняет обстоятельства крушения российского грузового судна Ursa Major в Средиземном море. Об этом РИА Новости сообщили в дипломатическом ведомстве.

В диппредставительстве отметили, что крушение произошло в 110 километрах от испанского берега, в нейтральных водах. «Находимся в постоянном контакте с испанскими властями по данному вопросу», — заявили в посольстве.

Российское торговое судно Ursa Major потерпело крушение в Средиземном море у берегов Испании и Алжира днем 23 декабря.

В МИД РФ назвали причиной бедствия взрыв в машинном отделении. В момент крушения на российском судне находилось 16 членов экипажа. Все они являются гражданами РФ. Большую часть команды спасатели эвакуировали. Однако двух человек пока не смогли найти. Они считаются пропавшими без вести.

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